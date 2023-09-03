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Двое палестинцев арестованы за нападение в апреле на кибуц в Иудее и Самарии
03.09.2023 18:48 Наталья Богинская

Двое палестинцев арестованы за нападение в апреле на кибуц в Иудее и Самарии

ШАБАК сообщил, что израильские силы арестовали палестинского боевика, подозреваемого в совершении обстрела кибуца Мейрав на севере Иудеи и Самарии в апреле. 

32-летний Юсеф Абу аль-Руб, 32 года, из города Джалбун недалеко от Дженина открыл огонь по городу 18 апреля, повредив дом.

По данным ШАБАКа, второй подозреваемый, 35-летний Мохаммед аль-Руб, связанный с джихадистской группировкой “Исламское государство”, был арестован по подозрению в поставке оружия аль-Рубу.

Пистолет-пулемет Карло был передан силам безопасности на контрольно-пропускном пункте Салема отцом Юсефа. Аль-Руб  признался, что совершил нападение, и рассказал следователям, что в течение нескольких месяцев он фотографировал кибуц, отправлял снимки Мохаммеду и совершил серию обстрелов израильских сил в этом районе.

На прошлой неделе обоим были предъявлены обвинения в серьезных нарушениях безопасности, добавляет агентство.

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