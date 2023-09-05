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Двое израильтян арестованы за контрабанду взрывчатки "Исламскому джихаду"
05.09.2023 13:14 Алина Груднева

Двое израильтян арестованы за контрабанду взрывчатки "Исламскому джихаду"

Двое израильских граждан арестованы за контрабанду огнестрельного оружия и взрывчатых веществ для террористической организации палестинский "Исламский джихад".

По данным ШАБАКа, они пытались переправить оружие через границу с Иорданией.

Арестованные идентифицированы как Самер Фарид Ганам Нох и Усама Ниссим Гази Харуф. Второй из напрямую связан с террористами.

Их задержали еще 3 августа, а информацию опубликовали лишь 5 сентября. У них были изъяты четыре пистолета и четыре взрывных устройства. Помимо прочего, они подозреваются в передаче денег террористам в лагере беженцев Нур-Шамс недалеко от Тулькарма.
 

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