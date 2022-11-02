



Двое евреев подозреваются в нападении на араба в Шейх Джарра

Двое евреев были арестованы на прошлой неделе по подозрению в терроризме и преступлениях на расовой почве за то, что в прошлом месяце они якобы напали на жителя района Шейх Джарра.



Детали дела были разрешены к публикации после того, как БАГАЦ отменил запрет на разглашение информации по запросу "Едиот ахронот".



Двое 20-летних подозреваемых обвиняются в нападении на 52-летнего Мухаммада Захрана 13 октября, когда он стоял в дверях своего дома во время ночных ожесточенных столкновений между евреями и арабами.



Незадолго до этого 17-летний еврей получил травму от камня, когда еврейская и арабская молодежь швыряла камни друг в друга. Два инцидента произошли на расстоянии около 100 метров друг от друга, сообщает Times of Israel.



"Это нападение на человека, не связанного с предыдущим инцидентом", - заявили в полиции о нападении на Захрана.



Во вторник суд в Иерусалиме распорядился о заключении подозреваемых под стражу еще на четыре дня.



В заявлении ШАБАК говорится, что восемь человек были причастны к нападению на Захрана, отца четверых детей. Видеозапись инцидента с камеры видеонаблюдения показывает, как Захран стоит у входа в свой дом, когда к нему подходит группа мужчин, и без какой-либо явной провокации один из них бьет его по голове, сбивая с ног. Затем мужчины уходят.



"Группа стремилась причинить вред арабам в отместку за столкновения между арабами и евреями в тот вечер", - заявили в ШАБАКе, отметив, что двое подозреваемых являются жителями поселений Ицхар и Бейт-Эль, и что они прибыли в Шейх-Джарра "специально для того, чтобы противостоять арабам".