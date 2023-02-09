



Двое бедуинов и палестинец продали "Исламскому джихаду" 150 тысяч патронов

В декабре ШАБАК арестовал палестинца и двух братьев-бедуинов из Тель-Шевы по подозрению в продаже патронов "Исламского джихаду".



В четверг, 9 февраля, прокуратура предъявила им обвинения в продаже более 150 тысяч пуль террористической организации в Иудее и Самарии для совершения терактов.



По версии следствия, ячейка также продала террористам сотни магазинов для автоматической винтовки М-16. По данным ШАБАКа, бедуины продавали боеприпасы различным преступным организациям на юге Израиля.



Обвиняемыми являются Адам и Махмуд Абу Таха. Они предстанут перед окружным судом Беэр-Шевы позже, в четверг. Ожидается, что палестинцу Маджди Амране из деревни недалеко от Дженина будет предъявлено обвинение в израильском военном суде Самарии.



ШАБАК также сообщает, что в январе были арестованы еще двое израильтян, проживающих в районе Негева, Халед аль-Асам и Маанам аль-Асам. Ожидается, что обвинительное заключение в отношении их будет подано в ближайшие дни.



