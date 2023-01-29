



Две воспитательницы детсада в Герцлии поддержали террориста, убившего 7 человек

Две помощницы в детском саду в Герцлии опубликовали фотографии в поддержку террориста, устроившего резню в субботу вечером, в которой были убиты семь человек.



Муниципалитет выдал им письма о прекращении работы. Руководство детского сада сообщило родителям: "С нашей точки зрения, к сообщениям такого рода существует нулевая терпимость. Обе будут приглашены на слушание и больше не будут ходить к детям".



Ответ муниципалитета Герцлии: "Муниципалитет серьезно относится к этому вопросу, и помощницы будут приглашены на слушание".