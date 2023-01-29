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Две воспитательницы детсада в Герцлии поддержали террориста, убившего 7 человек
29.01.2023 10:36 Аркадий Бочаровский

Две воспитательницы детсада в Герцлии поддержали террориста, убившего 7 человек

Две помощницы в детском саду в Герцлии опубликовали фотографии в поддержку террориста, устроившего резню в субботу вечером, в которой были убиты семь человек.

 Муниципалитет выдал им письма о прекращении работы. Руководство детского сада сообщило родителям: "С нашей точки зрения, к сообщениям такого рода существует нулевая терпимость. Обе будут приглашены на слушание и больше не будут ходить к детям".

Ответ муниципалитета Герцлии: "Муниципалитет серьезно относится к этому вопросу, и помощницы будут приглашены на слушание".

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