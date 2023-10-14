



Два журналиста BBC задержаны в Тель-Авиве

Журналисты BBC Arabic из Восточного Иерусалима были задержаны полицией в Тель-Авиве, после того как они показались полицейским подозрительными.



Glad to see the apologists for baby killers got to experience a little education courtesy of the #IDF.



"BBC journalists held at gunpoint by Israeli police"#CrushTheBBC #DefundTheBBC #EndTheIslamicOccupationhttps://t.co/vRysPQKuK5 — WilliamCobbett 🇬🇧 🇫🇰 🇮🇱 (@WilliamCobbett4) October 14, 2023

Журналисты, направлявшиеся в одну из гостиниц Тель-Авива, были остановлены полицейскими. По их словам, их вывели из машины под дулом пистолета, и они предъявили полицейским свои журналистские удостоверения. Полицейские обыскали их машину и их тела, причем, по словам одного из них,его сбили с ног после того, как он попытался сфотографировать происходящее. По окончании досмотра оба были отпущены.Полиция заявила, что это был досмотр и обыск автомобиля, так как находившиеся в нем пассажиры показались им подозрительными.Как уже упоминалось, оба репортера являются жителями Восточного Иерусалима и ехали в автомобиле, принадлежащем жителю Мевасерет-Цион, и по окончании досмотра они были отпущены.