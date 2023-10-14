Два журналиста BBC задержаны в Тель-Авиве
Журналисты BBC Arabic из Восточного Иерусалима были задержаны полицией в Тель-Авиве, после того как они показались полицейским подозрительными.
Журналисты, направлявшиеся в одну из гостиниц Тель-Авива, были остановлены полицейскими. По их словам, их вывели из машины под дулом пистолета, и они предъявили полицейским свои журналистские удостоверения. Полицейские обыскали их машину и их тела, причем, по словам одного из них,его сбили с ног после того, как он попытался сфотографировать происходящее. По окончании досмотра оба были отпущены.
Полиция заявила, что это был досмотр и обыск автомобиля, так как находившиеся в нем пассажиры показались им подозрительными.
Как уже упоминалось, оба репортера являются жителями Восточного Иерусалима и ехали в автомобиле, принадлежащем жителю Мевасерет-Цион, и по окончании досмотра они были отпущены.