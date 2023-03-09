



Два террориста убиты в районе Дженина



Силы ЦАХАЛа проводят операцию в деревне Джаба, к югу от Дженина. В ходе операции был обнаружен подозрительный автомобиль. Силы открыли по нему огонь, и в ходе перестрелки несколько террористов были ранены.



В то же время палестинцы сообщили о тяжело раненном в перестрелке с силами ЦАХАЛа в деревне Аль-Ямон, недалеко от города.



Часть палестинских источников сообщает о том, что два террориста были убиты ночью силами ЦАХАЛа в ходе перестрелки вблизи Дженина.



В палестинских социальных сетях публикуются фотографии трех террористов, убитых в результате взрыва автомобиля в районе Дженина.

