Новости » Арабо-израильский конфликт
Два террориста убиты в районе Дженина
09.03.2023 06:55 Аркадий Бочаровский

Два террориста убиты в районе Дженина


Силы ЦАХАЛа проводят операцию в деревне Джаба, к югу от Дженина. В ходе операции был обнаружен подозрительный автомобиль. Силы открыли по нему огонь, и в ходе перестрелки несколько террористов были ранены. 

В то же время палестинцы сообщили о тяжело раненном в перестрелке с силами ЦАХАЛа в деревне Аль-Ямон, недалеко от города.

Часть палестинских источников сообщает о том, что два террориста были убиты ночью силами ЦАХАЛа в ходе перестрелки вблизи Дженина.

В палестинских социальных сетях публикуются фотографии трех террористов, убитых в результате взрыва автомобиля в районе Дженина.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы