Новости » Арабо-израильский конфликт
21.06.2023 07:14 Аркадий Бочаровский

Два шахида-недоросля взорвались в лаборатории взрывчатки в Дженине



Два палестинских подростка погибли во вторник поздно вечером, во время “аварии на рабочем месте” в лаборатории взрывчатки в Шхеме.

Террористическая группировка "Исламский джихад" объявила о гибели людей в заявлении с выражением соболезнования во вторник, через день после того, как взяла на себя ответственность за применение мощных фугасов, ранивших восемь солдат.

Группировка назвала имена двух погибших: 17-летний Мохаммед Хашах и 18-летний Алаа Хафнави. Еще один человек был тяжело ранен в результате взрыва, по данным палестинских СМИ.

Взрыв произошел в лагере беженцев Балата, тесном скоплении зданий и переулков, прилегающих к Шхему.  Наряду с Дженином, этот город стал центром продолжающегося уже год военных операций, направленных на пресечение террора, исходящего с северной части Западного берега.
 

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