



Два шахида-недоросля взорвались в лаборатории взрывчатки в Дженине





Два палестинских подростка погибли во вторник поздно вечером, во время “аварии на рабочем месте” в лаборатории взрывчатки в Шхеме.



Террористическая группировка "Исламский джихад" объявила о гибели людей в заявлении с выражением соболезнования во вторник, через день после того, как взяла на себя ответственность за применение мощных фугасов, ранивших восемь солдат.



Группировка назвала имена двух погибших: 17-летний Мохаммед Хашах и 18-летний Алаа Хафнави. Еще один человек был тяжело ранен в результате взрыва, по данным палестинских СМИ.



Взрыв произошел в лагере беженцев Балата, тесном скоплении зданий и переулков, прилегающих к Шхему. Наряду с Дженином, этот город стал центром продолжающегося уже год военных операций, направленных на пресечение террора, исходящего с северной части Западного берега.

