



Два крайне напряженных дня: подробности инцидента на севере Израиля засекречены

Два очень напряженных дня прошли для жителей севера, которые получали бесчисленные слухи об инциденте в сфере безопасности, произошедшем районе шоссе №65. Макор Ришон пишет, что сегодня утром можно успокоиться и сказать, что инцидент закончился, однако силовые структуры полностью скрывают подробности происшествия.



Полиция и ШАБАК все еще расследуют обстоятельства вчерашнего взрыва придорожной бомбы возле Мегиддо, в результате которого пострадал один человек. Предполагается, что это инцидент с националистической подоплекой, и раненый не имеет отношения к самому инциденту, но все направления открыты и расследуются.



ЦАХАЛ продолжил операцию Волнорез по всей Иудее и Самарии, а также в Бекаа и долинах, силы безопасности арестовали 15 человек, находящихся в розыске. Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила сегодня утром, что бойцы ЦАХАЛа, ШАБАКа, МАГАВа действовали сегодня ночью, в частности, в деревнях Бейт-Паджар, Романа, Марах-Рабах, Азария и в городе Калькилия. Бойцы также провели операции в деревнях Сингиль, Хизма и Анта в зоне ответственности бригады Биньямин, арестовав восемь разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. В Кфар-Хизме бойцы обнаружили и конфисковали пневматическую винтовку.



В ходе операции сил в деревнях Хабала и Шукба в зоне ответственности бригады "Эфраим" были арестованы двое разыскиваемых лиц. В деревнях Алаида в районе бригады "Эцион", Бейт-Омар и Ита в районе ответственности бригады "Иегуда" бойцы арестовали трех разыскиваемых.





Силы арестовали разыскиваемого и конфисковали боеприпасы, автомат типа "Карло" и другое оружие в деревнях Вади Симан и Калака. В лагере беженцев Акат Джабер в районе Бекаа и Эмеким силы арестовали еще одного разыскиваемого.



Кроме того, вчера вечером в ходе активной деятельности сил ЦАХАЛа и МГБ в районе перекрестка Адам в районе бригады Бекаа и Эмеким бойцы захватили и конфисковали автомобиль, в котором находились семь автоматических винтовок и 18 магазинов. Арестованные разыскиваемые лица, автомобиль и конфискованное оружие были переданы силам безопасности для дальнейшего расследования.