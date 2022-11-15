



Два израильтянина убиты в результате атаки в Ариэле



Два израильтянина, 35-летний и 50-летний мужчина - два человека были убиты в результате атаки в промышленной зоне Ариэля.



Это следует из сообщения Управления по борьбе с терроризмом.



Согласно сообщению, еще четыре человека были ранены в результате нападения, в том числе трое получили ножевые ранения возле автозаправочной станции "Тен" - один из них находится в критическом состоянии, а двое других, в возрасте около 40 лет, в тяжелом.



Кроме того, на шоссе №5 35-летний мужчина получил ранение и находится в тяжелом состоянии.