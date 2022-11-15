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Два израильтянина  убиты в результате атаки в Ариэле
15.11.2022 11:11 Аркадий Бочаровский

Два израильтянина  убиты в результате атаки в Ариэле


Два израильтянина, 35-летний и 50-летний мужчина - два человека были убиты в результате атаки в промышленной зоне Ариэля. 

Это следует из сообщения Управления по борьбе с терроризмом. 

Согласно сообщению, еще четыре человека были ранены в результате нападения, в том числе трое получили ножевые ранения возле автозаправочной станции "Тен" - один из них находится в критическом состоянии, а двое других, в возрасте около 40 лет, в тяжелом. 

Кроме того, на  шоссе №5 35-летний мужчина получил ранение и находится в тяжелом состоянии.

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