



Два члена съемочной группы реалити-шоу "Большой Брат" убиты в Реим



Список убитых, похищенных и пропавших без вести становится все длиннее, причем не только среди мирных жителей приграничной полосы и солдат на фронте, но и по всей стране.



Участника реалити-шоу "Большой брат" сообщили, что к списку убитых, погибших в страшной резне и зверствах, произошедших в минувшую субботу, 7 октября, добавились два человека из съемочной группы последнего сезона "Большого брата".



Ошер Ваканин и Элиягу Бернштейн, которые были ассистентами операторов были убиты на фестивале в Реим. Ошер был молодым отцом двухлетней девочки, а Элиягу было 22 года.



Прощаясь с ними, "Большой брат" написал: "Да будет благословенна их память, "Большой брат" скорбит по своим сотрудникам Ошеру Вакнину и Элиягу Бернштейну, которые были убиты на вечеринке на юге страны".



Источники в "Большом брате" сообщили: "Это были молодые и хорошие ребята, которые работали с нами в этом сезоне "Брата", они были ассистентами на производстве. Счастливые и хорошие люди".