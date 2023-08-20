



Друг убитого в Хаваре просил его туда не ездить

Шарон Мозес, друг Шая Сайлос-Нигеркара, убитого в результате теракта в Хаваре вместе со своим сыном Авиадом, дал интервью интервью Ynet Live.



Мозес рассказал: "Он сказал мне, что едет туда на ремонт, я сказал ему, чтобы он не ездил. Он предложил мне присоединиться, я сказал ему, что не собираюсь ничего ремонтировать в этом месте".



Он добавил: "Только вчера я был у него дома. Шей - золотой человек. Семье очень тяжело, они все еще не могут это принять".



