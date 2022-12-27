



Друг террориста планировал взорваться на центральной автобусной станции

Друг террориста Ислама Фаруха, подорвавшего два взрывных устройства на въезде в Иерусалим планировал совершить теракт на центральной автобусной станции столицы.



Арест Фаруха привел к срыву еще одного теракта: в ходе расследования была получена информация о другом террористе, который планировал совершить теракт-самоубийство на центральной автобусной в Иерусалиме. 23-летний Хамед Осман, друг Фаруха, совершившего теракт, планировал совершить массовый теракт в столице. Согласно подозрениям, Осман намеревался совершить теракт с использованием пояса шахида на центральной станции в Иерусалиме. Полиция и ШАБАК арестовали подозреваемого.



В ходе расследования также выяснилось, что двое американских граждан, один из которых является профессором международного права, поддерживали контакты с террористом и делились с ним радикальными исламскими исследованиями. Эти два иностранных гражданина были допрошены и депортированы из Израиля в США.

