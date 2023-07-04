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Драматическое видео: уничтожение склада оружия в Дженине
04.07.2023 09:50 Аркадий Бочаровский

Драматическое видео: уничтожение склада оружия в Дженине


Палестинские социальные сети опубликовали видео , на котором после удара беспилотника ЦАХАЛа взрывается склад с боеприпасами в Дженине.

Кроме того, в течение ночи израильские силы обнаружили подземную шахту, которая использовалась для хранения взрывчатки - и уничтожили ее. Также были обнаружены 5 лабораторий с сотнями килограмм взрывчатых веществ и большие запасы террористов, включая рации, жилеты, взрывные заряды и бутылки с зажигательной смесью.
 

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