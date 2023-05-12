



Драматическое видео: ликвидация командира Исламского джихада

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа был ликвидирован заместитель командующего ракетными силами палестинской террористической организации "Исламский джихад" Ахмеда Абу-Дака.



Перед атакой было предпринято несколько действий, которые позволили ликвидировать террориста избежав при этом гибели гражданских.



В ночь на среду, в ходе совместной операции АМАН, ВВС и ШАБАКа, Абу-Дака был замечен с воздуха в тот момент, когда он шел от своего дома без семьи в сторону квартиры, где он прятался.



Это позволило следить за ним и действовать в наиболее подходящем месте и в наиболее подходящее время. В прошлом предпринимались попытки ликвидировать террориста, но они были отменены ввиду наличия вокруг него множества непричастных людей.

