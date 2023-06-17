



Драка в Хайфе: пострадал ультраортодокс, который хотел помолиться в монастыре

В пятницу полиция Хайфы арестовала подозреваемого в том, что он якобы ударил мужчину-хареди, который пытался помолиться в христианском месте.

Подозреваемый якобы ударил мужчину-хареди, чтобы убрать его от входа в монастырь Стелла Марис, сообщает новостной сайт Ynet.



В сообщении говорится, что несколько членов брацлавской хасидской группы недавно решили помолиться в христианском святом месте, что вызвало напряженность в этом смешанном арабо-еврейском городе.



На видео, якобы снятом с места происшествия, видно, как мужчина кричал и отталкивал двух мужчин-харедим от входа в церковь.



Затем он ударил по ногам одного из них, когда они удалялись от здания.



“Вы можете пойти и вызвать полицию”, — кричал мужчина, подталкивая харедим вниз по лестнице.



Полиция заявила, что начала расследование инцидента в четверг после получения видеозаписи нападения.



В пятницу полиция освободила подозреваемого из-под стражи с ограничениями до завершения расследования, сообщает Ynet.



Инцидент произошел после того, как пару недель назад двое других мужчин-харедим были сняты на видео, молящиеся в христианском месте, что было расценено как провокация, сообщает Ynet.



В социальных сетях было распространено видео, показывающее еврейских верующих на территории монастыря, с текстом на арабском языке, описывающим мужчин как “еврейских поселенцев”, которые “вламываются в одно из самых святых христианских мест”.



На видео, которое, как говорят, было снято во время первого инцидента в Хайфе, один из мужчин говорит, что молится в христианском месте из-за его связи с пророком Илией.



Ynet процитировал двух жителей Хайфы, которые заявили, что еврейские мужчины посягнули на святое место и решили появиться там только недавно.



“Монастырь существует не год, не два, и даже не 10 и не 50 лет. Где они были до сих пор?” - сказал один житель Хайфы.



Инциденты в Хайфе произошли на фоне растущих сообщений о том, что евреи притесняют христиан в Иерусалиме. Главный сефардский раввин Иерусалима Шломо Амар осудил инциденты на прошлой неделе.



משטרת מחוז חוף הייתה היום מאוד נחושה לדווח על מעצרו של תושב חיפה בטענה שתקף יהודי חרדי, אבל אני מאוד מקווה שמי שאחראי על המשטרה ומי שאחראי על האחראי על המשטרהיגלה נחישות ויבין שתמונות כאלה אין בהם שום דבר מעבר להתגרות. על זה לא צריך ועדה לא צריך רפורמה לא צריך שב"כ צריך מנהיגות. pic.twitter.com/rXfiTjJIj8 — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) June 16, 2023