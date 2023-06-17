Драка в Хайфе: пострадал ультраортодокс, который хотел помолиться в монастыре
В пятницу полиция Хайфы арестовала подозреваемого в том, что он якобы ударил мужчину-хареди, который пытался помолиться в христианском месте.
Подозреваемый якобы ударил мужчину-хареди, чтобы убрать его от входа в монастырь Стелла Марис, сообщает новостной сайт Ynet.
В сообщении говорится, что несколько членов брацлавской хасидской группы недавно решили помолиться в христианском святом месте, что вызвало напряженность в этом смешанном арабо-еврейском городе.
На видео, якобы снятом с места происшествия, видно, как мужчина кричал и отталкивал двух мужчин-харедим от входа в церковь.
Затем он ударил по ногам одного из них, когда они удалялись от здания.
“Вы можете пойти и вызвать полицию”, — кричал мужчина, подталкивая харедим вниз по лестнице.
Полиция заявила, что начала расследование инцидента в четверг после получения видеозаписи нападения.
В пятницу полиция освободила подозреваемого из-под стражи с ограничениями до завершения расследования, сообщает Ynet.
Инцидент произошел после того, как пару недель назад двое других мужчин-харедим были сняты на видео, молящиеся в христианском месте, что было расценено как провокация, сообщает Ynet.
В социальных сетях было распространено видео, показывающее еврейских верующих на территории монастыря, с текстом на арабском языке, описывающим мужчин как “еврейских поселенцев”, которые “вламываются в одно из самых святых христианских мест”.
На видео, которое, как говорят, было снято во время первого инцидента в Хайфе, один из мужчин говорит, что молится в христианском месте из-за его связи с пророком Илией.
Ynet процитировал двух жителей Хайфы, которые заявили, что еврейские мужчины посягнули на святое место и решили появиться там только недавно.
“Монастырь существует не год, не два, и даже не 10 и не 50 лет. Где они были до сих пор?” - сказал один житель Хайфы.
Инциденты в Хайфе произошли на фоне растущих сообщений о том, что евреи притесняют христиан в Иерусалиме. Главный сефардский раввин Иерусалима Шломо Амар осудил инциденты на прошлой неделе.