



Допрос террориста ХАМАС: "Мы должны были просто убивать"

В среду, 1 ноября, ШАБАК опубликовал видеозапись, на которой террорист ХАМАСа рассказывает о своих действиях на юге Израиля 7 октября.



"Задача была просто убить", - сказал боевик ХАМАСа Омар Абу Руша. "Мы не должны были похищать людей. Только убивать".



Интервьюер спросил, говорили ли ему делать различия между мужчинами, женщинами и детьми. Он ответил, что нет.



Hamas terrorist recounting Oct. 7.



Listen to every word. pic.twitter.com/ElDChO7O9D — Kassy Dillon (@KassyDillon) November 1, 2023

Абу Руша был в числе террористов, ворвавшихся в кибуц Кфар-Аза.



"Мы проверили один из домов и услышали звуки маленьких детей в убежище. Мы открыли огонь по комнате. Всех убили", - сказал он.



После рассказа Абу Руши интервьюер спросил: "Разрешено ли в исламе убивать детей?"



"Нет", - ответил он.



"Что сказал по этому поводу пророк Мухаммед?"



"Дети здесь ни при чем", - сказал Абу Руша.



Наконец, интервьюер спросил его: "Гордились бы ваши мать и отец такими поступками?".



"Они не знают, что я состою в ХАМАСе. Если мой отец увидит меня, он застрелит меня. Он убьет меня".

"Почему?"



"Из-за того что я делал".