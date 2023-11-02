Допрос террориста ХАМАС: "Мы должны были просто убивать"
В среду, 1 ноября, ШАБАК опубликовал видеозапись, на которой террорист ХАМАСа рассказывает о своих действиях на юге Израиля 7 октября.
"Задача была просто убить", - сказал боевик ХАМАСа Омар Абу Руша. "Мы не должны были похищать людей. Только убивать".
Интервьюер спросил, говорили ли ему делать различия между мужчинами, женщинами и детьми. Он ответил, что нет.
Абу Руша был в числе террористов, ворвавшихся в кибуц Кфар-Аза.
"Мы проверили один из домов и услышали звуки маленьких детей в убежище. Мы открыли огонь по комнате. Всех убили", - сказал он.
После рассказа Абу Руши интервьюер спросил: "Разрешено ли в исламе убивать детей?"
"Нет", - ответил он.
"Что сказал по этому поводу пророк Мухаммед?"
"Дети здесь ни при чем", - сказал Абу Руша.
Наконец, интервьюер спросил его: "Гордились бы ваши мать и отец такими поступками?".
"Они не знают, что я состою в ХАМАСе. Если мой отец увидит меня, он застрелит меня. Он убьет меня".
"Почему?"
"Из-за того что я делал".