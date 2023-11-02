Новости » Арабо-израильский конфликт
Допрос террориста ХАМАС: "Мы должны были просто убивать"
02.11.2023 09:48 Аркадий Бочаровский

Допрос террориста ХАМАС: "Мы должны были просто убивать"

В среду, 1 ноября, ШАБАК опубликовал видеозапись, на которой террорист ХАМАСа рассказывает о своих действиях на юге Израиля 7 октября.

"Задача была просто убить", - сказал боевик ХАМАСа Омар Абу Руша. "Мы не должны были похищать людей. Только убивать".

Интервьюер спросил, говорили ли ему делать различия между мужчинами, женщинами и детьми. Он ответил, что нет.
 



Абу Руша был в числе террористов, ворвавшихся в кибуц Кфар-Аза.

"Мы проверили один из домов и услышали звуки маленьких детей в убежище. Мы открыли огонь по комнате. Всех убили", - сказал он.

После рассказа Абу Руши интервьюер спросил: "Разрешено ли в исламе убивать детей?"

"Нет", - ответил он.

"Что сказал по этому поводу пророк Мухаммед?"

"Дети здесь ни при чем", - сказал Абу Руша.

Наконец, интервьюер спросил его: "Гордились бы ваши мать и отец такими поступками?".

"Они не знают, что я состою в ХАМАСе. Если мой отец увидит меня, он застрелит меня. Он убьет меня".
"Почему?"

"Из-за того что я делал".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы