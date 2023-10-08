



Don't kill me! Израильская заложница на первых полосах европейских газет



Заголовки международной прессы выражают абсолютный шок от убийственной атаки ХАМАСа.



Газеты пишут: "Гражданские лица выслеживались в своих домах как добыча, похитители тащили в Газу детей, матерей и бабушек".



Фотография с Ноа Аргамани, которую угоняют в Газу, помещена на обложке "Daily Mail": "Похищена террористами с фестиваля мира". Sunday Telegraph: "Это 11 сентября Израиля", итальянская "La Repubblica": “Катастрофа разведки как в Йом Кипур”.



הדיילי מייל הבריטי בכותרת על אחת החטופות 'נועה' שאמרה לחוטפים "אל תהרגו אותי pic.twitter.com/LtggNBGvSZ — מה חדש.❓ (@Gloz111) October 7, 2023

Первые полосы мировых газет отражают шок в Израиле и за рубежом по поводу чудовищных преступлений палестинских террористов, а многие репортажи содержат фотографии погибших израильтян и похищенных, увезенных террористами в Газу.