Разрешено к публикации имя погибшего офицера спецназа
Новости » Арабо-израильский конфликт
08.10.2023 11:21 Аркадий Бочаровский

Don't kill me! Израильская заложница на первых полосах европейских газет


Заголовки международной прессы выражают абсолютный  шок от убийственной атаки ХАМАСа.

Газеты пишут: "Гражданские лица выслеживались в своих домах как добыча, похитители тащили в Газу детей, матерей и бабушек". 

Фотография с Ноа Аргамани, которую угоняют в Газу, помещена на обложке "Daily Mail": "Похищена террористами с фестиваля мира". Sunday Telegraph: "Это 11 сентября Израиля", итальянская "La Repubblica": “Катастрофа разведки как в Йом Кипур”.
 



Первые полосы мировых газет отражают шок в Израиле и за рубежом по поводу чудовищных преступлений палестинских террористов, а многие репортажи содержат фотографии погибших израильтян и похищенных, увезенных террористами в Газу.

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