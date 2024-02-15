



Директор ЦРУ совершил необъявленный визит в Израиль для встречи с Нетаниягу

Директор ЦРУ Уильян Бернс находится в Израиле в преддверии встречи с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, сообщил израильский чиновник газете The Times of Israel, подтвердив ранее опубликованное сообщение Ynet.



Нетаниягу отказался отправить делегацию в Каир сегодня, чтобы встретиться с Бернсом и высокопоставленными чиновниками Египта в Катаре в попытке заключить сделку с ХАМАС по захвату заложников.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Израильский чиновник отказался комментировать, кто еще примет участие во встрече с израильской стороны.



Позже вечером соберется военный кабинет Израиля, а затем кабинет безопасности.

