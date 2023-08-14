



Девять палестинцев готовили похищение солдата

В прошлом месяце девять палестинцев были арестованы по подозрению в причастности к созданию террористической инфраструктуры от имени ХАМАС в палестинском городе Биду в ПА. Аресты стали результатом совместной операции ШАБАКа, ЦАХАЛа и израильской полиции.



По данным ШАБАКа, подозреваемые были причастны к планированию нападения на солдата с целью его похищения. Для этого они подготовили взрывчатые вещества и заряды, обозначили пути отхода и провели разведку, чтобы узнать о повседневной деятельности солдат в этом районе. Террористы также подготовили тайник для пленника.



Заблаговременный арест членов ячейки предотвратил похищение.



Кроме того, расследование показало, что боевики планировали совершить нападения с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ против сил ЦАХАЛа. Для этого они занялись самостоятельным изучением производства взрывчатых веществ и даже организовали в жилом доме подпольную лабораторию по приготовлению взрывчатых веществ. В этом месте ШАБАК обнаружил сырье для изготовления взрывчатых веществ и зарядов, детонаторов и труб для изготовления зарядов. Кроме того, было изъято огнестрельное оружие “Карло” и карты с указанием их планов атаки и путей отступления.



ШАБАК объявил, что его расследование все еще продолжается.