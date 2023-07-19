



Девять палестинцев арестованы по подозрению в терроризме

Израильские силы безопасности арестовали девять палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности, в ходе ночного рейда в Иудее и Самарии в среду.



Силы ЦАХАЛа, ШАБАК и МАГАВ столкнулись с взрывными устройствами, коктейлями Молотова и камнями, брошенными палестинцами во время операции в деревне Аззун. По словам военных, они использовали меры по борьбе с беспорядками, чтобы разогнать разъяренную толпу.



Армия обороны Израиля также конфисковала множество незаконного и самодельного оружия из домов в Иудее и Самарии, в том числе взрывные устройства, пистолет и военное снаряжение.



