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Девять палестинцев арестованы по подозрению в терроризме
19.07.2023 09:45 Ирина Демьянова

Девять палестинцев арестованы по подозрению в терроризме

Израильские силы безопасности арестовали девять палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности, в ходе ночного рейда в Иудее и Самарии в среду.

Силы ЦАХАЛа, ШАБАК и МАГАВ столкнулись с взрывными устройствами, коктейлями Молотова и камнями, брошенными палестинцами во время операции в деревне Аззун. По словам военных, они использовали меры по борьбе с беспорядками, чтобы разогнать разъяренную толпу.

Армия обороны Израиля также конфисковала множество незаконного и самодельного оружия из домов в Иудее и Самарии, в том числе взрывные устройства, пистолет и военное снаряжение.

 

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