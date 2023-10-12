



Девушку похитили террористы ХАМАСа, хозяин квартиры требует арендной платы



Семья Инбар Хайман узнала о том, что она была похищена с фестиваля Реим, после того, как опознала ее на видеозаписи. Однако вчера было получено сообщение от владельца квартиры, которую она снимала, и требование с его стороны заплатить за аренду или вывезти ее вещи. "Им сказали, что ее похитили - и потребовали деньги". Владелец квартиры все отрицает: "Все неправда".



Инбар Хайман пропала без вести в субботу, ее похитил ХАМАС на фестивале в Реим. Однако один человек не считает, что Инбар похищена.



Хозяин квартиры, в которой Хайман живет на правах аренды в хайфском районе Хадар, связался с ее другом, вместе с которым она снимала квартира и потребовал платеж. Когда друг сообщил владельцу квартиры, что Инбар похищена тот ответил: "Ищите замену. Ты не делаешь мне одолжение тем, что живешь там".

