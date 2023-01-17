



Десятки стран "обеспокоены" "карательными мерами" Израиля против ПА

Более 90 стран в понедельник выразили "глубокую обеспокоенность" карательными мерами Израиля против Палестинской Автономии, которая запросила консультативное заключение Международного Суда о законности израильской политики в Иудее и Самарии и в Восточном Иерусалиме.



Об этом сообщает Associated Press.



Страны призвали отменить израильские меры, заявив, что независимо от их позиции в отношении резолюции Генеральной Ассамблеи, они отвергают "карательные меры в ответ на запрос консультативного заключения Международного Суда".



Это заявление было подписано представителями арабских стран и Организации исламского сотрудничества, состоящей из 57 членов, а также 37 других стран, из них 27 из Европы, включая Германию, Францию ​​и Италию, а также Японию, Южную Корею, Бразилию, Мексику и Южную Африку.



Представитель ПА при ООН Рияд Мансур приветствовал заявление стран о поддержке, сказав: Мы воспользовались нашими демократическими правами, чтобы пойти в Генеральную Ассамблею мирным, законным путем и задать вопрос Международному суду, чтобы получить консультативное заключение".