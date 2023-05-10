Десятки религиозных лидеров требуют "прекращения бессмысленного насилия"
В Иерусалиме десятки религиозных лидеров разных конфессий провели совместный марш в Иерусалиме.
Демонстрация прошла в связи с проведением операции "Щит и стрела" в Газе.
Еврейские, христианские и мусульманские религиозные лидеры призвали "к прекращению насилия и продвижению мира, равенства и справедливости".
"Израиль приступил к очередному раунду бесполезного насилия — наша миссия: мы должны отбросить ненависть и действовать вместе ради будущего мира, партнерства и справедливости", - сказано в заявлении.