



Десятки религиозных лидеров требуют "прекращения бессмысленного насилия"

В Иерусалиме десятки религиозных лидеров разных конфессий провели совместный марш в Иерусалиме.



Демонстрация прошла в связи с проведением операции "Щит и стрела" в Газе.



Еврейские, христианские и мусульманские религиозные лидеры призвали "к прекращению насилия и продвижению мира, равенства и справедливости".



"Израиль приступил к очередному раунду бесполезного насилия — наша миссия: мы должны отбросить ненависть и действовать вместе ради будущего мира, партнерства и справедливости", - сказано в заявлении.