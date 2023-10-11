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Десятки истребителей ЦАХАЛа атаковали более 70 целей в районе Дардж-Туфах
11.10.2023 07:23 Аркадий Бочаровский

Десятки истребителей ЦАХАЛа атаковали более 70 целей в районе Дардж-Туфах


Сегодня ночью десятки боевых самолетов атаковали более 70 целей в районе Дардж-Туфах.

Район Дардж-Туфах служит гнездом террористической организации ХАМАС, откуда ведется активная деятельность против Израиля.

Также было атаковано военное здание, используемое террористической организацией "Исламский джихад".

ЦАХАЛ продолжит решительные действия против инфраструктуры террористических организаций в секторе Газа, ставящих своей целью террор против государства Израиль.

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