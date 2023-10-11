Десятки истребителей ЦАХАЛа атаковали более 70 целей в районе Дардж-Туфах
Сегодня ночью десятки боевых самолетов атаковали более 70 целей в районе Дардж-Туфах.
Район Дардж-Туфах служит гнездом террористической организации ХАМАС, откуда ведется активная деятельность против Израиля.
Также было атаковано военное здание, используемое террористической организацией "Исламский джихад".
ЦАХАЛ продолжит решительные действия против инфраструктуры террористических организаций в секторе Газа, ставящих своей целью террор против государства Израиль.