



Десятки истребителей ЦАХАЛа атаковали более 70 целей в районе Дардж-Туфах



Сегодня ночью десятки боевых самолетов атаковали более 70 целей в районе Дардж-Туфах.



Район Дардж-Туфах служит гнездом террористической организации ХАМАС, откуда ведется активная деятельность против Израиля.



Также было атаковано военное здание, используемое террористической организацией "Исламский джихад".



ЦАХАЛ продолжит решительные действия против инфраструктуры террористических организаций в секторе Газа, ставящих своей целью террор против государства Израиль.