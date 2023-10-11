



Десятки БПЛА летят на север из Ливана: карта

Подозрение на проникновение десятков БПЛА на севере Израиля из Ливана.



Бейт Хилель, Бен Ами, Гешер ха-Зив, Хила, Хосен, Кфар Гилади, Кфар Врадим, Кфар Юваль, Метула, Манара, Маона, Мааян Барух, Миилия, Маалот Таршиха, Маргалиот, Мисгав Ам, Нагария, Саар, Эврон, Кирьят Шмона, Тель Хай, Авивим, Абирим, Эвен Менахем, Идмит, Промзона Ахзив Милуот, Промзона Рамат Дальтон, Эйлон, Алькош, Школа Сде Мирон, Бецет, Барам, Джиш (Гуш Халав), Гонен, Горен, Фассута, Пекиин, Цивон, Цуриэль, Кибуц Дан, Рош ха-Никра, Рехания, Рамот Нафтали, Шаар Йешув, Сдэ Нехемия, Шомера, Шломи, Шамир, Снир, Штула, Горнот ха-Галиль, Гаатон, Довев, Дишон, Дальтон, Дафна, ха-Гошрим, Зарит, Хурфеш, Ханита, Йехиам, Яара, Ифтах, Ирон, Кабри, Кфар Блум, Кфар Сольд, Керем Бен Зимра, Лехавот ха-Башан, Лехман, Мевуот Хермон Региональны, Малкия, Манот, Мецуба, Матат, Неот Мордехай, Неве Зив, Нетуа, Саса, Авдон, Ражар, Эйн Яаков, Альма, Амир, Араб Аль-Арамше.



Верхняя Галилея: Шавей Цион, Мазра.



Нижняя Галилея: Промзона Цемах, Академический колледж Кине.



Северный Голан: Одем, Орталь, Эль Ром, Буката, Маджд Аль Шамс, Масаде, Мером Голан, Неве Атив, Нимрод, Эйн Зиван, Эйн Киния, Кедар, Шааль.



