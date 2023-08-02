



Депутат Ликуда: армии важнее благосостояние палестинцев, чем безопасность евреев



Член Ликуда Авихай Буарон дал интервью Решет Бет и обвинил командующего Центрального командования Иегуду Фокса в том, что "для него важнее предоставить свободу передвижения палестинцам, чем герметично охранять безопасность израильтян".



"Такое вовлечение палестинского населения в израильскую жизнь основано на неправильном подходе и ошибочном суждении", - сказал Буарон.



Начальник Генерального штаба выступил с необычным ответом через пресс-секретаря ЦАХАЛа и решительно осудил эти действия.



"Начальник штаба решительно осуждает заявление депутата Кнессета Авихая Буарона в адрес командующего Центральным командованием", - говорится в ответе пресс-службы ЦАХАЛа. "Генерал Иегуда Фокс - воин, моральный и выдающийся командир, под его началом командиры и солдаты ЦАХАЛа день и ночь работают над обеспечением безопасности жителей региона Иудеи и Самарии. Любое заявление, ставящее под сомнение компетентность генерала и его приверженность делу обеспечения безопасности граждан Израиля, заслуживает всяческого осуждения и не имеет под собой никаких оснований".