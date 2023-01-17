



Депутат Кнессета Моше Соломон: "Мы не должны играть на руку ХАМАСу"

Депутат Кнессета от партии "Религиозный сионизм" Моше Соломон отреагировал на видео с Аверой Менгисту, которое выпустил ХАМАС.



"Я хорошо знаю эту семью. Они тоже находятся в Ашкелоне, где я жил в прошлом. Мне больно за то, что семья так долго переживает. В то же время очень важно подчеркнуть, что мы должны не играть на руку ХАМАСу, создавать здесь какие-либо провокации. Я доверяю как начальнику штаба, так и силам безопасности провести разведывательную работу и проверить достоверность этих кадров", - заявил Соломон в комментарии для "Аруц Шева".