Новости » Арабо-израильский конфликт
11.10.2023 18:09 Аркадий Бочаровский

Депутат Кнессета - министру обороны: действуй для призыва харедим


Депутат фракции Оцма Йегудит и член комиссии по назначению судей, депутат Ицхак Крейцер написал срочное письмо министру обороны Йоаву Галанту с целью вербовки заинтересованных ультраортодоксальных солдат и для участия в военных действиях.

В письме министру обороны Крейцер написал: "В эти дни войны, которая открылась на нас в полную силу, и мы противостоим злому и жестокому врагу, весь народ Израиля мобилизуется во всей своей красе и славе, трогательно видеть мощное единство народа, которое объединяет нас во всех без исключения" .

"Мобилизация существует во всех слоях населения, и желание стать партнерами в жестокой войне за нашу независимость возникло и среди ультраортодоксального сектора, который обратился ко мне с просьбой и мольбой помочь ему в сокращении формальностей  процесса призыва в армию, чтобы  присоединиться к кампании. Это время желания, чтобы иногда процессы, которые при их корректировке встречают препятствия и недостатки, легко устранялись, когда наступает испытание реальностью".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы