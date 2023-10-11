



Депутат Кнессета - министру обороны: действуй для призыва харедим



Депутат фракции Оцма Йегудит и член комиссии по назначению судей, депутат Ицхак Крейцер написал срочное письмо министру обороны Йоаву Галанту с целью вербовки заинтересованных ультраортодоксальных солдат и для участия в военных действиях.



В письме министру обороны Крейцер написал: "В эти дни войны, которая открылась на нас в полную силу, и мы противостоим злому и жестокому врагу, весь народ Израиля мобилизуется во всей своей красе и славе, трогательно видеть мощное единство народа, которое объединяет нас во всех без исключения" .



"Мобилизация существует во всех слоях населения, и желание стать партнерами в жестокой войне за нашу независимость возникло и среди ультраортодоксального сектора, который обратился ко мне с просьбой и мольбой помочь ему в сокращении формальностей процесса призыва в армию, чтобы присоединиться к кампании. Это время желания, чтобы иногда процессы, которые при их корректировке встречают препятствия и недостатки, легко устранялись, когда наступает испытание реальностью".