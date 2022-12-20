



Депутат партии "Хадаш" назвала депортацию террориста "военным преступлением"

Депутат партии "Хадаш" Аида Тума-Сулейман обвинила уходящего в отставку министра внутренних дел Аелет Шакед в совершении военного преступления в связи с ее решением депортировать террориста Салаха Хамури.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



"Министр Шакед, наверное, каждое утро говорит себе: у меня осталось всего несколько дней на посту. Какое еще преступление я могу совершить, прежде чем уйти? Именно так можно описать то, что было сделано вчера утром с приказом Шакед о депортации адвоката Салаха Хамури, палестинца из Восточного Иерусалима после многих месяцев административного задержания", - заявила Тума-Сулейман.



Депутат продолжила: "Депортация Хамури с его родины является военным преступлением. Его административный арест также определяется как военное преступление, но министр Шакед сочла важным топтать, атаковать и совершать преступления перед окончанием ее министерских полномочий. Похоже, министр внутренних дел Аелет Шакед считает, что именно так она сможет заставить замолчать и подчинить себе палестинцев".