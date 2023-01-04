



Депортированный во Францию террорист хочет вернуться в Иерусалим



Депортированный террорист Салах Хамури хочет, чтобы власти Франции помогли ему вернуться обратно в Иерусалим.



Об этом он сказал в комментарии АР.



"Франция не достаточно работала для того, чтобы помочь мне и моему делу и решила не использовать имеющиеся в ее распоряжении средства давления", - пожаловался он журналистам.



Он призвал французские власти использовать больше средств давления на Израиль, чтобы он "мог вернуться домой".



"Я не могу представить себя живущим за пределами Иерусалима и Палестины, потому что это место, где я вырос. Это место, где я хочу жить, и это место, куда я хочу вернуться", — добавил он.



Напомним, что Хамури много лет был членом НФОП, стремясь нанести ущерб безопасности Израиля. Его несколько раз арестовывали.



В 2005 году он попал за решетку за участие в заговоре с целью убийства раввина Овадьи Йосефа. Освободили террориста в 2011 году в рамках сделки по обмену заключенными. В прошлом месяце он был депортирован во Францию.