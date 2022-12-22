



Депортированный террорист: я перешел на новый этап борьбы с Израилем

Салах Хамури, террорист, депортированный во Францию ​​на этой неделе по приказу уходящего министра внутренних дел Айелет Шакед, пообещал продолжать борьбу против Израиля на международной арене.



Хамури является гражданином Франции и постоянным жителем Израиля. В течение многих лет он был активен в рядах террористической организации Народный фронт освобождения Палестины НФОП.



За это время он организовал, подстрекал и планировал осуществить террористические акты по собственной инициативе и от имени организации против граждан и видных деятелей Израиля, включая заговор с целью убийства раввина Овадии Йосефа .



В своем первом после депортации интервью газете “Аль-Араби аль-Джадид” Хамури изложил свои планы на будущее: “Я перешел к новой фазе сопротивления в борьбе с оккупацией”.



“Я ушел с фронта противостояния с оккупацией на родине, но я смогу бороться с оккупацией на внешней арене, которая не менее важна, чем внутренняя. Необходимо действовать на ней, чтобы повсюду осуждать оккупацию”.



Хамури раскритиковал как политику Палестинской администрации, так и политику Франции в отношении решения о его депортации: “Палестинская позиция довольствовалась осуждением, а французы – пособниками и заговорщиками”.



“Речь идет не о Салахе Хамури-человеке, а о политике.Если это будет реализовано через Салаха-человека, то наш народ станет объектом этой политики и ее жертвой. Поэтому от Палестинской администрации требуется официальная позиция в виде решений, которые окажут давление на оккупацию”, – заявил Хамури..



Он призвал палестинский арабский народ продолжать путь сопротивления: “Мое послание палестинскому народу состоит в том, что никто во вселенной не может вырвать Палестину с корнем из наших сердец или умов. Она существует, пока мы дышим, и мы будем продолжать бороться и сопротивляться оккупации, чтобы освободить наши будущие поколения от бремени этой оккупации”.