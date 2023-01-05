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Депортированный террорист пообещал продолжить борьбу с Израилем
05.01.2023 07:18 Ольга Белозерова

Депортированный террорист пообещал продолжить борьбу с Израилем

Салах Хамури, террорист, депортированный из Израиля во Францию ​​в прошлом месяце, пообещал продолжать борьбу за права палестинского народа.

В интервью Associated Press на этой неделе Хамури сказал, что его депортация "оставит только мужество продолжать борьбу против израильской оккупации и защищать права палестинского народа".

Хамури также заявил, что израильские власти депортировали его, чтобы послать "четкий сигнал" о том, что палестинские арабы в Иерусалиме должны покинуть город, чтобы "иметь израильское большинство в Иерусалиме с меньшинством палестинского народа".

Он отверг утверждения Израиля о том, что он был членом НФОП, заявив, что нет доказательств этого, и добавив: "Если бы у них были доказательства, они смогли бы показать их французским властям, чего они не сделали".

Кроме этого, Хамури хочет, чтобы власти Франции помогли ему вернуться обратно в Иерусалим.

Напомним, что Хамури много лет был членом НФОП, стремясь нанести ущерб безопасности Израиля. Его несколько раз арестовывали. В 2005 году он попал за решетку за участие в заговоре с целью убийства раввина Овадьи Йосефа. Освободили террориста в 2011 году в рамках сделки по обмену заключенными.

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