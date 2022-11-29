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День солидарности с палестинцами в ООН: "оккупация должна быть прекращена"
29.11.2022 19:11 Алина Груднева

День солидарности с палестинцами в ООН: "оккупация должна быть прекращена"

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши призвал увеличить поддержку UNRWA и к дипломатическому давлению на Израиль.

 
Соответствующее заявление он сделал на мероприятии, посвященном солидарности с палестинцами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
 
Он призвал участников мероприятия использовать рычаги влияния правительств для поощрения диалога между Израилем и палестинцами.
 
В свою очередь, глава кабинета министров ООН Эрл Куртенэ Рэттрей от имени генсека Антониу Гутерриша выразил обеспокоенность растущим числом погибших палестинцев.
 
"Позиция ООН ясна — мир должен наступить, оккупация должна быть прекращена", — сказал он.
 
 
 
 

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