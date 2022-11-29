День солидарности с палестинцами в ООН: "оккупация должна быть прекращена"
Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши призвал увеличить поддержку UNRWA и к дипломатическому давлению на Израиль.
Соответствующее заявление он сделал на мероприятии, посвященном солидарности с палестинцами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Он призвал участников мероприятия использовать рычаги влияния правительств для поощрения диалога между Израилем и палестинцами.
В свою очередь, глава кабинета министров ООН Эрл Куртенэ Рэттрей от имени генсека Антониу Гутерриша выразил обеспокоенность растущим числом погибших палестинцев.
"Позиция ООН ясна — мир должен наступить, оккупация должна быть прекращена", — сказал он.