



День солидарности с палестинцами в ООН: "оккупация должна быть прекращена"

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши призвал увеличить поддержку UNRWA и к дипломатическому давлению на Израиль.

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии, посвященном солидарности с палестинцами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он призвал участников мероприятия использовать рычаги влияния правительств для поощрения диалога между Израилем и палестинцами.

В свою очередь, глава кабинета министров ООН Эрл Куртенэ Рэттрей от имени генсека Антониу Гутерриша выразил обеспокоенность растущим числом погибших палестинцев.