



Дело Абу-Акле передано в Международный уголовный суд

Коалиция юристов и правозащитных групп передала в Международный уголовный суд (МУС) дело об убийстве журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле от имени ее семьи.



В заявлении правозащитников говорится, что они призывают прокуратуру расследовать "преднамеренное нападение Израиля" на репортера.



"Наша семья не должна еще один день ждать справедливости. Ни одна другая палестинско-американская или журналистская семья не должна терпеть то, что приходится нашей", – заявили родные журналистки.