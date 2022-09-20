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Дело Абу-Акле передано в Международный уголовный суд
20.09.2022 18:21 Александр Юзовский

Дело Абу-Акле передано в Международный уголовный суд

Коалиция юристов и правозащитных групп передала в Международный уголовный суд (МУС) дело об убийстве журналистки "Аль-Джазиры" Ширин Абу Акле от имени ее семьи.

В заявлении правозащитников говорится, что они призывают прокуратуру расследовать "преднамеренное нападение Израиля" на репортера.

"Наша семья не должна еще один день ждать справедливости. Ни одна другая палестинско-американская или журналистская семья не должна терпеть то, что приходится нашей", – заявили родные журналистки.

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