Делегацию ХАМАС заметили в Саудовской Аравии накануне переговоров о примирении

В Саудовской Аравии сняли на видео высокопоставленную делегацию, представляющую палестинскую террористическую группировку ХАМАС.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как лидеры ХАМАСа, в том числе Исмаил Ханйе и Халед Машаль, одетые в белые одежды, ходят вокруг самого священного для ислама места в Мекке.



Прибытие делегации произошло через несколько дней после того, как арабские СМИ сообщили, что лидеры ХАМАС отправятся в королевство.

Senior members of Hamas, including Ismail Haniyeh, Mousa Marzook, Khalil al-Hayya and Khaled Meshaal appear to have arrived in Saudi Arabia. pic.twitter.com/hE3NocISOx