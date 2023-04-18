



Делегацию ХАМАС заметили в Саудовской Аравии накануне переговоров о примирении

В Саудовской Аравии сняли на видео высокопоставленную делегацию, представляющую палестинскую террористическую группировку ХАМАС.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как лидеры ХАМАСа, в том числе Исмаил Ханйе и Халед Машаль, одетые в белые одежды, ходят вокруг самого священного для ислама места в Мекке.



Прибытие делегации произошло через несколько дней после того, как арабские СМИ сообщили, что лидеры ХАМАС отправятся в королевство.

Senior members of Hamas, including Ismail Haniyeh, Mousa Marzook, Khalil al-Hayya and Khaled Meshaal appear to have arrived in Saudi Arabia. pic.twitter.com/hE3NocISOx — Joe Truzman (@JoeTruzman) April 18, 2023

В течение многих лет отношения Саудовской Аравии с ХАМАС были холодными и напряженными, и королевство даже арестовало многих людей, связанных с джихадистской группировкой, которая правит в Газе и открыто стремится к уничтожению Израиля.Но после знаменательного сближения с Ираном Эр-Рияд намерен принять у себя делегацию высокого уровня, которая попытается наладить отношения ХАМАСа с Саудовской Аравией, которые были напряженными с 2007 года, когда террористическая группировка свергла Палестинскую администрацию и захватила Газу в результате кровавого переворота. Саудовские лидеры обвинили тогда ХАМАС в провале попыток примирения между ними и партией ПА ФАТХ.