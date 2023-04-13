



Делегация палестинского "Исламского джихада" отправилась в Багдад

Делегация палестинского "Исламского джихада" посетила Багдад по приглашению иракских официальных лиц.



Об этом сообщает The Jerusalem Post.



Делегацию возглавлял генсек террористической организации Зияд аль-Нахала. Он должен встретиться с иракскими официальными лицами, в том числе с президентом Ирака Абдулом Латифом Рашидом. Делегация также встретилась с послом Ирана в Ираке.



"Делегация проведет обсуждение последних событий в ПА и арабском мире, а также способов поддержки "сопротивления", особенно в Иерусалиме, перед лицом сионистских нападений и штурма мечети Аль-Акса", - сказано в заявлении.



Иранские СМИ также сообщают, что Нахала выступит с речью на митингах в честь Дня Аль-Кудс в Багдаде.