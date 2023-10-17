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'Даже у войны есть правила': Трюдо призвал обеспечить гуманитарный доступ в Газу
17.10.2023 09:10 Анатолий Кравченко

'Даже у войны есть правила': Трюдо призвал обеспечить гуманитарный доступ в Газу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал в понедельник открыть гуманитарный коридор в сектор Газа, заявив, что необходима срочная помощь для решения все более тяжелой ситуации в осажденном анклаве с населением 2,3 млн. человек.

"Канада призывает к обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию гуманитарного коридора, чтобы гражданское население Газы могло получать необходимую помощь, такую как продовольствие, топливо и вода. Крайне важно, чтобы это произошло", - заявил Трюдо.

Канада полностью поддерживает право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом, но "даже у войны есть правила", - заявил он, выступая в нижней палате парламента Палаты общин.

"Терроризм всегда не имеет оправдания, и ничто не может оправдать террористические акты ХАМАС. Но ХАМАС не представляет ни палестинский народ, ни его законные чаяния", - отметил премьер-министр Канады.

 

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