



'Даже у войны есть правила': Трюдо призвал обеспечить гуманитарный доступ в Газу

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал в понедельник открыть гуманитарный коридор в сектор Газа, заявив, что необходима срочная помощь для решения все более тяжелой ситуации в осажденном анклаве с населением 2,3 млн. человек.



"Канада призывает к обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию гуманитарного коридора, чтобы гражданское население Газы могло получать необходимую помощь, такую как продовольствие, топливо и вода. Крайне важно, чтобы это произошло", - заявил Трюдо.



Канада полностью поддерживает право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом, но "даже у войны есть правила", - заявил он, выступая в нижней палате парламента Палаты общин.



"Терроризм всегда не имеет оправдания, и ничто не может оправдать террористические акты ХАМАС. Но ХАМАС не представляет ни палестинский народ, ни его законные чаяния", - отметил премьер-министр Канады.



