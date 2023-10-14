



Данные о возможном местонахождении командира сил Нухба предоставили пленные

ШАБАК и ЦАХАЛ объявили об уничтожении командира спецназа ХАМАСа Нухба Али Каджа.



Каджа руководил нападением на Израиль в минувшую субботу, 7 октября.



По данным 12-го канала ТВ, Кади находился с террористами в момент вторжения, и руководил операцией на тактическом уровне.



Часть информации о том, где может находиться Кади полученны от пленных сил Нухба, захваченные на израильской территории. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram