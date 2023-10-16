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Дани Кошмаро спросил Юлия Эдельштейна, подаст ли тот в отставку
16.10.2023 10:14 Аркадий Бочаровский

Дани Кошмаро спросил Юлия Эдельштейна, подаст ли тот в отставку

Председатель Комитета по иностранным делам и безопасности, депутат Юлий Эдельштейн, дал интервью 12-му каналу.

Эдельштейну мягко говоря, не понравился один из вопросов бравшего интервью Дани Кошмаро. 
 



Кошмаро спросил: "А после нашей победы, как председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности, как один из главных ответственных за этот провал, как Вы думаете, Вы уйдете в отставку?"

Эдельштейн ответил: "Я очень рад, что вы уже провели все расследования и определили, кто является главным ответственным или одним из главных ответственных, и я очень четко ответил, и я думаю, что сейчас вы действительно не способствуете усилиям всех нас выиграть эту войну, взаимные обвинения в данный момент, кто виноват и где виноват. ..". 

Со своей стороны, Кошмаро сказал: "Я сказал, что мы победим, я задал вам очень простой вопрос".

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