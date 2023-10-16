



Дани Кошмаро спросил Юлия Эдельштейна, подаст ли тот в отставку

Председатель Комитета по иностранным делам и безопасности, депутат Юлий Эдельштейн, дал интервью 12-му каналу.



Эдельштейну мягко говоря, не понравился один из вопросов бравшего интервью Дани Кошмаро.



הם לא רוצים צדק, הם רוצים עריפת ראשים. דני קושמרו מבקש מיולי אדלשטיין להתפטר pic.twitter.com/wPvausoPsH — אבי רבינא Avi Ravina (@AviRabina) October 15, 2023

Кошмаро спросил: "А после нашей победы, как председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности, как один из главных ответственных за этот провал, как Вы думаете, Вы уйдете в отставку?"Эдельштейн ответил: "Я очень рад, что вы уже провели все расследования и определили, кто является главным ответственным или одним из главных ответственных, и я очень четко ответил, и я думаю, что сейчас вы действительно не способствуете усилиям всех нас выиграть эту войну, взаимные обвинения в данный момент, кто виноват и где виноват. ..".Со своей стороны, Кошмаро сказал: "Я сказал, что мы победим, я задал вам очень простой вопрос".