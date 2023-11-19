Массированный ракетный обстрел к северу от Газы
Новости » Арабо-израильский конфликт
Дана Интернэшнл призывает вернуть похищенных
19.11.2023 17:40 Катя Шульц

Дана Интернэшнл призывает вернуть похищенных

Певица Дана Интернэшнл сегодня утром  выступила в штаб-квартире гражданской информации по освобождению похищенных, удерживаемых ХАМАСом в плену.

Победительница Евровидения опубликовала видео, в котором участвуют 30 трансвеститов из Израиля и всего мира, которые вместе с ней призвали вернуть похищенных.

В видеоролике трансвеститы исполняют песню Стиви Уандера Free, которую Дана исполнила на конкурсе песни Евровидение 1999 года в Иерусалиме.

Видео было создано исключительно добровольно в рамках деятельности штаб-квартиры по мобилизации поддержки мирового ЛГБТ-сообщества.

"Впервые мне сложно петь и не выступать в СМИ в Израиле, но я чувствую, что мы должны собраться с силами и сделать все, чтобы объясниться за пределами Израиля. Для меня важно донести, что Израиль распространяет любовь. Похищенные в Газе не дают мне покоя. Я задыхаюсь от этого. Это просто не кажется реальным"

.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы