



Дана Интернэшнл призывает вернуть похищенных

Певица Дана Интернэшнл сегодня утром выступила в штаб-квартире гражданской информации по освобождению похищенных, удерживаемых ХАМАСом в плену.



Победительница Евровидения опубликовала видео, в котором участвуют 30 трансвеститов из Израиля и всего мира, которые вместе с ней призвали вернуть похищенных.



В видеоролике трансвеститы исполняют песню Стиви Уандера Free, которую Дана исполнила на конкурсе песни Евровидение 1999 года в Иерусалиме.



Видео было создано исключительно добровольно в рамках деятельности штаб-квартиры по мобилизации поддержки мирового ЛГБТ-сообщества.



"Впервые мне сложно петь и не выступать в СМИ в Израиле, но я чувствую, что мы должны собраться с силами и сделать все, чтобы объясниться за пределами Израиля. Для меня важно донести, что Израиль распространяет любовь. Похищенные в Газе не дают мне покоя. Я задыхаюсь от этого. Это просто не кажется реальным"



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