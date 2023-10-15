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Dailymail опубликовал фоторепортаж из жилища убитой ХАМАС семьи на юге Израиля
15.10.2023 14:12 Анатолий Кравченко

Dailymail опубликовал фоторепортаж из жилища убитой ХАМАС семьи на юге Израиля

Издание Dailymail опубликовало жуткие фотографии из жилья убитой террористами ХАМАС семьи в одном из кибуцев на юге Израиля. Погибшая семья - молодая пара, Итай и Хадар Бердичевские и их маленький ребенок.

Над залитым кровью полом и книгой для родителей "Развиваемся вместе неделя за неделей" лежит свадебная фотография, которую Итай и Хадар Бердичевские раздали родным и друзьям.

На столе рядом с фотографией счастливой пары лежит открытая упаковка популярного арахисового снека "Бамба".

Рядом с ней лежит открытая дверца холодильника. Продукты плесневеют и гниют. Под раковиной темнеет красное пятно.

Более крупное пятно крови покрывает детскую кроватку в спальне. На улице рядом с детскими качелями брошена двухместная коляска.

Неподалеку лежит распластанный труп боевика ХАМАСа - одетый в форму и с пулевым поясом.

 

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