Цвига Фогель: "Израиль слишком милосерден к палестинцам"

Депутат от партии "Оцма Йехудит" Цвика Фогель дал интервью британскому Channel 4, в котором заявил, что Израиль "слишком милосерден" по отношению к палестинцам.



Об этом сообщает газета "Гаарец".



В интервью Фогель сказал: "Тем, кто хочет причинить мне вред, я причиню вред в ответ. Насколько я понимаю, концепция пропорциональности должна прекратить свое существование".



Он отметил: "Если будет [выбор между] одной плачущей израильской матерью и 1000 плачущими палестинскими матерями, то 1000 палестинских матерей будут плакать".



Фогель добавил: "Мы слишком милосердны. Нам пора перестать быть такими".





Israel is set to be ruled by its most far right government ever… amidst escalating violence this new MP was shockingly blunt about what to expect:



“If it's (a choice between) 1 Israeli mother crying, or 1,000 Palestinian mothers crying... 1,000 Palestinian mothers will cry" pic.twitter.com/tSfLOVIaGu