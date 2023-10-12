



Цви Иехезкели: Я очень извиняюсь, но структура власти ХАМАСа не пострадала



Цви Иехезкели, комментатор 13-го канала по арабским вопросам, утверждает, что "структура власти ХАМАСа" в Газе серьезно не пострадала в результате бомбардировок анклава.



"Разве мы ударили по ХАМАСу по-другому? Я думаю, что до сих пор ХАМАС не пострадал, и я прошу прощения у всех военных репортеров, которые показывают все атаки", - сказал Иехезкали.



При этом Иехезкали признал, что "это значительные атаки. Падает много зданий и башен", но он подчеркнул, что "структура власти ХАМАСа не пострадала. Это не тот удар, который, как мы думали, нанесет Израиль. Этого еще не произошло. Структура власти ХАМАСа - плод землей. Все должно было произойти наоборот. Это противоположно тому, что должно было произойти, и там до сих пор нет существенных ударов".



На это военный корреспондент канала возразил ему: “Это продлится месяцы, нельзя тут стоять с секундомером”.

