



"Чудовищная бойня". РААМ осудил операцию ЦАХАЛа в Дженине

Политическая партия РААМ осудила израильскую операцию в Дженине, в ходе которой ЦАХАЛ предотвратил крупномасштабный запланированный теракт.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



В официальном заявлении РААМ говорится: "Операция в Дженине - это чудовищная бойня, раскрывающая истинное лицо оккупации".



В ответ на это министр обороны Израиля Йоав Галант обвинил РААМ в поддержке терроризма, сообщает 12-й канал израильского ТВ.



"Необузданные нападки членов Кнессета, враждебных сионистской идее, на действия сил ЦАХАЛа в Дженине представляют собой поддержку терроризма и наносят ущерб солдатам ЦАХАЛа. У нас самая моральная и этичная армия в мире, - я не позволю причинить ей вред", - заявил Галант.