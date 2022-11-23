



Чудо в Рамот: школьники и школьницы уехали за минуту до взрыва

Прохожая сфотографировала автобусную остановку в Рамот перед терактом, когда там было полно девушек и юношей из религиозных школ, спешащими к месту учебы.



Через несколько мгновений после этого подъехал автобус, пассажиры сели в него, остановка опустела. Через минуту произошел взрыв, в результате которого прохожие получили незначительные травмы.



אשה חרדית תיעדה את תחנת האוטובוס ברמות 3 דקות לפני הפיגוע.



התחנה מפוצצת בבנות סמינרים ובני ישיבות, אשה חרדית מחכה לאוטובוס תוך כדי שהיא אומרת תהילים.



דקה אחרי, כל האנשים בתמונה עולים על 62.

דקה חולפת ואז הם שומעים יחד עם כל תושבי הבירה פיצוץ אדיר!!

ומבינים שהיה להם נס.... pic.twitter.com/ysaRyq5u2p — מנחם קולדצקי (@nbjovsr88) November 23, 2022

Фотография была опубликована журналистом Менахемом Колидецки на его личной странице в Twitter под следующей подписью: "Ультраортодоксальная женщина запечатлела автобусную остановку в Рамот за 3 минуты до теракта. Остановка полна учащихся, ультраортодоксальная женщина ждет автобус, произнося Псалмы."Через минуту все люди сели в автобус. Проходит минута, и тут они вместе со всеми жителями столицы слышат грандиозный взрыв!!! И понимают, что с ними произошло чудо...".