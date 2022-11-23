Чудо в Рамот: школьники и школьницы уехали за минуту до взрыва
Прохожая сфотографировала автобусную остановку в Рамот перед терактом, когда там было полно девушек и юношей из религиозных школ, спешащими к месту учебы.
Через несколько мгновений после этого подъехал автобус, пассажиры сели в него, остановка опустела. Через минуту произошел взрыв, в результате которого прохожие получили незначительные травмы.
Фотография была опубликована журналистом Менахемом Колидецки на его личной странице в Twitter под следующей подписью: "Ультраортодоксальная женщина запечатлела автобусную остановку в Рамот за 3 минуты до теракта. Остановка полна учащихся, ультраортодоксальная женщина ждет автобус, произнося Псалмы.
"Через минуту все люди сели в автобус. Проходит минута, и тут они вместе со всеми жителями столицы слышат грандиозный взрыв!!! И понимают, что с ними произошло чудо...".