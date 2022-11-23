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Чудо в Рамот: школьники и школьницы уехали за минуту до взрыва
23.11.2022 10:42 Аркадий Бочаровский

Чудо в Рамот: школьники и школьницы уехали за минуту до взрыва

Прохожая сфотографировала автобусную остановку в Рамот перед терактом, когда там было полно девушек и юношей из религиозных школ, спешащими к месту учебы.

Через несколько мгновений после этого подъехал автобус, пассажиры сели в него, остановка опустела. Через минуту произошел взрыв, в результате которого прохожие получили незначительные травмы.
 



Фотография была опубликована журналистом Менахемом Колидецки на его личной странице в Twitter под следующей подписью: "Ультраортодоксальная женщина запечатлела автобусную остановку в Рамот за 3 минуты до теракта. Остановка полна учащихся, ультраортодоксальная женщина ждет автобус, произнося Псалмы.

"Через минуту все люди сели в автобус. Проходит минута, и тут они вместе со всеми жителями столицы слышат грандиозный взрыв!!! И понимают, что с ними произошло чудо...".

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