



Чудо Хануки: пуля террориста застряла в снайперской винтовке бойца

Во время операции МАГАВа в Дженине был произведен выстрел в сержанта Шани А., снайпера подразделения Мистаравим. Он был отброшен назад и ранен осколками стекла, но пуля не была найдена.



Через несколько дней он обнаружил ее внутри своего оружия: "Если бы я хоть на сантиметр повернул голову, эта пуля была бы у меня в голове".



"На этой неделе, когда зажгутся ханукальные свечи, я буду праздновать свое собственное ханукальное чудо. Пуля, которой целились мне в голову, просто застряла в снайперской винтовке и остановила выстрел - который наверняка оборвал бы мою жизнь в самом сердце лагеря беженцев в Дженине" рассказывает сержант Шани.



Сержант Шани Е., 20 лет, пришел в подразделение после года обучения на курсах пилотов, а около четырех месяцев назад стал полноценным бойцом в роли снайпера. Деятельность в лагере беженцев в Дженине и окрестностях стала повседневной рутиной для него и его друзей в последние месяцы в рамках операции "Волнорез".



"Я осознаю, что в оперативной деятельности существует опасность для моей жизни и жизни моих друзей", - говорит Шани, - "но история с пулей показала мне, как близок я был к смерти, и только ханукальное чудо и Божественное провидение сохранили мне жизнь".



"Я пытался обнаружить следы попадания пули в стену и не нашел их", - сказал офицер, командовавший операцией. "Боец был в порядке, поэтому я не стал слишком усердствовать, потому что не хотел включать свет в доме и “засветиться”, а пуля, по моим расчетам, только что прошла между мной и им".



Через несколько дней подразделение отправилось на национальные соревнования по стрельбе среди элитных подразделений. "Прицел был сбит, -говорит Шани. "Я не понял, почему, и разобрал его . Я был поражен, обнаружив внутри него пулю. Я понял, что жив благодаря чуду. Пуля, которую мы искали на стене и не нашли, просто застряла в прицеле, который установлен на оружии. Если бы голова сдвинулась всего на сантиметр, пуля закончила бы свой путь в моей голове".

