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Что случилось с человечеством: Галь Гадот критикует призывы прекратить огонь
27.10.2023 15:41 Наталья Богинская

Что случилось с человечеством: Галь Гадот критикует призывы прекратить огонь

Израильская актриса Галь Гадот выступила с резкой критикой тех, кто призывает к прекращению огня между Израилем и террористической организацией ХАМАС.

“Я спрашиваю себя: что случилось с человечеством? Как такое могло произойти? Почему мы должны убеждать людей, что это неправильно? Когда другие просят о прекращении огня, а я полностью за мир, не поймите неправильно, но заложники все еще там. Ни слова о заложниках", – заявила Гадот.

Две недели назад актриса была среди более чем 700 лидеров индустрии развлечений, подписавших открытое письмо, опубликованное некоммерческой организацией индустрии развлечений  Creative Community For Peace  в поддержку Израиля.

“Мое сердце болит из-за потерянных жизней и разрушенных семей. Я молюсь за всех, кто пострадал от терроризма и жестокости ХАМАСа. И я надеюсь, что мир продолжит поддерживать израильский народ”, – заявила Гадот.

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