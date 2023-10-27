



Что случилось с человечеством: Галь Гадот критикует призывы прекратить огонь

Израильская актриса Галь Гадот выступила с резкой критикой тех, кто призывает к прекращению огня между Израилем и террористической организацией ХАМАС.



“Я спрашиваю себя: что случилось с человечеством? Как такое могло произойти? Почему мы должны убеждать людей, что это неправильно? Когда другие просят о прекращении огня, а я полностью за мир, не поймите неправильно, но заложники все еще там. Ни слова о заложниках", – заявила Гадот.



Две недели назад актриса была среди более чем 700 лидеров индустрии развлечений, подписавших открытое письмо, опубликованное некоммерческой организацией индустрии развлечений Creative Community For Peace в поддержку Израиля.



“Мое сердце болит из-за потерянных жизней и разрушенных семей. Я молюсь за всех, кто пострадал от терроризма и жестокости ХАМАСа. И я надеюсь, что мир продолжит поддерживать израильский народ”, – заявила Гадот.