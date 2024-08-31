



Что помогает Синвару избегать методов слежки Израиля и США

В узких пределах обширной 500-километровой сети лабиринтных туннелей под Газой и в других местах на разоренных и изуродованных войной территориях, граничащих с Израилем, самые могущественные державы мира ведут беспощадную смертельную охоту с целью поимки или уничтожения Яхьи Синвара - лидера ХАМАСа.



Израильская ШАБАК, при активной помощи ЦРУ создал отдельное подразделение, занимающееся только отслеживанием Синвара. Американцы также предоставили Израилю георадар для сканирования сети туннелей на предмет местонахождения Синвара.



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Синвар, главный автор терактов 7 октября, все еще остается на свободе. Хотя он и стоял на ступень ниже Исмаила Хании в организации ХАМАС , именно Синвар считается настоящим боссом ХАМАСа. После того, как Хания был убит 30 июля в Тегеране, позиция Синвара как лидера ХАМАСа еще больше укрепилась.



На данный момент Синвар остается настоящими препятствиями на пути к миру на Ближнем Востоке. Вот почему была развернута тотальная охота, чтобы захватить или ликвидировать лидера ХАМАСа.



До сих пор Синвару удавалось избегать обнаружения, отказываясь от электронных средств связи, таких как мобильные и спутниковые телефоны, и возвращаясь к примитивным способам общения через курьеров и поддерживая связь только с ближайшим кругом доверенных лиц.



Именно этот способ связи помогал Усаме бен Ладену из “Аль-Каиды” и лидеру Талибана мулле Омару на протяжении многих лет оставаться на шаг впереди американской слежки, несмотря на использование лучших доступных методов обнаружения, включая спутники.



То, что США с самыми передовыми в мире инструментами и методами разведки и наблюдения, а также надежной сетью безопасности Израиля не смогли поймать Синвара более чем через десять месяцев после атаки ХАМАСа 7/10 в Газе, является комментарием к партизанским возможностям и методам выживания главного босса ХАМАСа. То, как ему удается активно руководить и направлять ХАМАС в его военной кампании, является источником загадки для его охотников.

