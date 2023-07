Что показывает видео “нападения” “Хизбаллы” на Израиль? – анализ

В воскресенье “Хизбалла” опубликовала видео, на котором показана подготовка террористической группы к атаке на израильские военные позиции, что показывает ее представления о собственных возможностях. Видео – по сути, пересказ войны Судного дня в 1973 году, когда Сирия и Египет напали на Израиль.



На видео боевики готовятся к бою в собственном бункере у границы, после чего выдвигаются в атаку, используя крупнокалиберный пулемет, ракету и беспилотник “Шахед”, чтобы нанести удар по макету израильского военного форпоста. В ролике также видно, как “Хизбалла” использует оптические приборы наблюдения, противотанковую ракету и минометы. Затем бойцы “совершают набег на аванпост и захватывают” его. На протяжении всего “боя” “Хизбалла” не несет потерь, штурму не оказывается сопротивления.





#Hezbollah published a video of the Raduan SF force simulating the occupation of an #IDF outpost.

An ATGM Fagot 9K111 type and a Russian sniper rifle of the ORSIS T5000 type with an effective range of 1-1.5 km can be seen #Lebanon pic.twitter.com/45ngWmxg93