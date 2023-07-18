



Что показывает видео “нападения” “Хизбаллы” на Израиль? – анализ

В воскресенье “Хизбалла” опубликовала видео, на котором показана подготовка террористической группы к атаке на израильские военные позиции, что показывает ее представления о собственных возможностях. Видео – по сути, пересказ войны Судного дня в 1973 году, когда Сирия и Египет напали на Израиль.



На видео боевики готовятся к бою в собственном бункере у границы, после чего выдвигаются в атаку, используя крупнокалиберный пулемет, ракету и беспилотник “Шахед”, чтобы нанести удар по макету израильского военного форпоста. В ролике также видно, как “Хизбалла” использует оптические приборы наблюдения, противотанковую ракету и минометы. Затем бойцы “совершают набег на аванпост и захватывают” его. На протяжении всего “боя” “Хизбалла” не несет потерь, штурму не оказывается сопротивления.





#Hezbollah published a video of the Raduan SF force simulating the occupation of an #IDF outpost.

An ATGM Fagot 9K111 type and a Russian sniper rifle of the ORSIS T5000 type with an effective range of 1-1.5 km can be seen #Lebanon pic.twitter.com/45ngWmxg93 — Middle East Update (@islamicworldupd) July 17, 2023

Согласно военному менталитету, показанному в этом видео, “Хизбалла” считает, что следующий конфликт с Израилем будет из-за территорий, и она рассчитывает успешно захватить некоторые из них.Это концепция битвы, которая хорошо известна в ее доктрине. В данном случае “Хизбалла” опирается на прошлые конфликты с Израилем и другими. Сегодня группировка хочет выйти за рамки этого и уверена, что улучшила свои возможности до такой степени, что может вести войну с Израилем с применением обычных вооружений. В настоящее время боевики накопили массу ракет и оснастила своих боевиков винтовками, минометами, беспилотниками и другим оружием.Но самое главное, что показывает это видео, заключается в том, что “Хизбалла” в конечном счете полагается больше на пропаганду, чем на реальные угрозы. В Ливане она стала настолько институционализированной – эффективно контролируя юг, а также способность страны избирать нового президента – она должна проводить два разных типа политики. С одной стороны, она должна оставаться террористической силой “сопротивления”, которая действует подпольно. С другой стороны, нужно продолжать выполнять провокации вдоль границы, устраивая беспорядки, пытаясь повредить пограничный забор или устанавливая палатки.Она должна делать это все одновременно, и именно поэтому группировка публикует подобные видеоролики о своих “боеспособных” возможностях. Она хочет показать, что выходки с установкой палаток и приглашением членов ливанского правительства совершить поездку по границе и устраивать провокации не делают “Хизбаллу” мягкой.Группировка продемонстрировала этим видео, что у нее есть подготовленные бойцы. Тот факт, что в видео использовался беспилотник, показывает, что используется та же иранская технологию, которой Россия терроризирует украинцев. Но если “Хизбалла” пытается позаимствовать доктрину иранских беспилотников, следует отметить, что иранские беспилотники не выиграли войну в Йемене, в Украине, в Ираке и Сирии. На самом деле Иран использует беспилотники для террора, а не для победы в войнах.Точно так же “Хизбалла” в видео использовала стратегию, пытаясь “завоевать” места, где она не встретит сопротивления. Это не значит, что группировка не стала более мощной и опасной, но она просто использует хвастливые пропагандистские видео ради пропаганды.